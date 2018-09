Cancro oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: nascono amori lontani, scelte da fare

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Nel corso degli ultimi mesi sei stato molto preso dal lavoro, e l’amore è inevitabilmente andato in secondo piano; anzi, qualcuno è addirittura in crisi dal lontano mese di Giugno. Saturno invita sempre alla prudenza. Qualcuno desidera un cambiamento di lavoro oppure pensa di avere accettato un incarico troppo oneroso. In amore, c’è anche chi si innamorerà di una persona lontana, di un’altra città oppure già legata. Rispetto al passato, Settembre assicura più emozioni. Qualcuno programma un progetto per la casa, per i figli. E non è escluso un riavvicinamento o magari un nuovo amore, se ci si applica un po’ di più.

In amore entro la fine di settembre tanti di voi faranno una grande scelta! Sarà possibile esprimere le proprie reticenze o semplicemente chiarire i punti rimasti oscuri. In particolare, se ci sono state divergenze, ora si può tentare un recupero. I single dovranno guardarsi attorno e approfondire conoscenze nella seconda metà di Ottobre. Parlare chiaro non costa nulla, forse sei tu che aspetti che sia l’altra persona a fare la prima mossa. Al lavoro è arrivato il momento di fare cose importanti: progetti in evoluzione rispetto agli ultimi due mesi. Potrebbe nascere una bella opportunità, anche se in questo momento le responsabilità raddoppiano. Qualcuno che ti protegge c’è e ti aiuterà a fare qualcosa in più. Favoriti i cambiamenti, anche se avvengono all’interno dello stesso ufficio. Il lavoro dipendente riceve un bell’impulso nella seconda metà del mese.