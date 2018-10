Cancro oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: non sei amato come desideri, folli idee in amore

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Stai vivendo una fase particolarmente agitata della tua vita e con Saturno opposto e Giove favorevole, un giorno va bene e il giorno dopo vorresti lasciare tutto. Attenzione agli attacchi che possono arrivare dall’esterno, di tipo legale o lavorativo. Forse qualcuno è invidioso di te! Molti di voi stanno aspettando una risposta, una conferma che, purtroppo, prima di qualche tempo non arriverà. Scaricare le ansie in ambito sentimentale può essere pericoloso e sai molto bene che già a Settembre ci son stati dei momenti difficili. Piano piano riuscirai a superare la crisi. I sentimenti sono premiati, novità attorno al giorno 11!

In amore potresti desiderare sovvertire la tua storia d’amore per il solo gusto di farlo, anche se tutto va bene. Insomma, l’emozione della trasgressione o della ‘complicazione’ ad ogni costo finirà per prenderti la mano e ti divertirai a scatenare gelosie e incomprensioni. Avrai molta voglia di essere amato ma non sempre lo sarai come desideri. Attenzione alle avventure: a parole ti piacciono ma nei fatti i rapporti ‘toccata e fuga’ ti fanno star male! Non fingere un cinismo che non provi, spesso è solamente un’arma di difesa per evitare di dire ‘ti amo’. Chi lavora alle dipendenze altrui dovrà avere più pazienza con i capi, ma le tensioni sono comunque positive perché sono comunque segnalati nuovi inizi. Affronta tutti gli impegni con serenità, ma fai anche attenzione a qualche manchevolezza determinata dalla tua distrazione. Qualcuno cercherà di attaccarti ma non ci riesce. Si consiglia la firma di accordi comunque la valutazione di eventuali contratti nel corso delle prossime tre settimane.