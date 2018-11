Cancro oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: frizzante e vivace l’ambiente delle amicizie

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Mesi di grande fatica quelli appena trascorsi. E sembra che certe situazioni nell’ambito del lavoro stiano ancora cambiando, magari anche ai vertici della tua azienda. Sono trasformazioni che dovrai prendere con filosofia! E’ da maggio, infatti, che molto è cambiato. Quello che sembra davvero interessante in questo mese di Novembre è la tua capacità di importi. Non dare troppo peso al lavoro che porta nervosismo ma insisti per capire dove porta l’amore. Si registra un ottimo cielo che può farti riavvicinare ad una persona. Oppure puoi vivere un nuovo amore, molto dipende da te.

I matrimoni e i legami duraturi, quelli sopravvissuti alla crisi di inizio anno, cominciano ad andare meglio. Ma se ci sono ancora questioni di soldi, vanno chiarite. Non manca comunque un’atmosfera molto frizzante e vivace nell’ambiente delle amicizie; per i nuovi incontri, l’imminente mese di Novembre sarà l’ideale. C’è più voglia di amare e ora si può ripartire in tutti i settori. Se qualche storia si fosse interrotta, ora potresti trovare nuove emozioni. Questo periodo ti permetterà molto presto di lavorare con nuovi collaboratori, in un nuovo ufficio o in una nuova mansione. Estremamente bene influenzato il settore dei nuovi contatti; dovrai subire per forza di cose un cambiamento o portare avanti una nuova idea. Saturno opposto porta fatica. Se eserciti una professione indipendente, hai a disposizione tante combinazioni fortunate. Se c’è una questione legale trascinata da tempo, stanno arrivando buone novità. Non ci sono aspetti planetari che minacciano la tua serenità. Cielo positivo, dunque, nei confronti del tuo segno!