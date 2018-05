Cancro oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: momento passionale, al lavoro cambiamenti in arrivo

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

In questo mese c’è una situazione di grande passionalità in amore, ma per quanto riguarda il lavoro ti trovo ancora un po’ arrabbiato o comunque è probabile che qualcuno debba cambiare programmi o progetti e non per colpa sua. In particolare, quelli che hanno un lavoro a scadenza, sono indecisi o in crisi perché ancora non ci son state riconferme o perché alcuni avversari operano di nascosto. Dunque, occhio alle discussioni. Sarebbe il caso di forzare la mano, di chiedere qualcosa entro la fine di Maggio. Per quanto riguarda l’amore sei molto appassionato. Non si esclude l’inizio di nuove storie d’amore, incontri casuali o colpi di fulmine, specie dal 19. Basta solamente non stare chiusi in casa. Può tornare attuale un rapporto che aveva conosciuto una crisi; le coppie che hanno da poco che hanno traslocato o comunque affrontato questioni familiari , devono recuperare soldi. Non è il caso di fare il passo più lungo della gamba da questo punto di vista.

Venere si troverà nel segno dal 19, meglio sfruttarla soprattutto nelle giornate che sembrano più interessanti, quelle di inizio settimana. Maggiore passionalità! Nuove esigenze di coppia. Se si sono affacciate storie nuove, è possibile credere che andranno avanti egregiamente. Al lavoro anche i colpi di testa – che di solito non ti sono congeniali poiché sei una persona tendenzialmente conservatrice – in questo momento possono riuscire. Soprattutto se hai una attività indipendente, puoi davvero sperare in una grande intuizione. Tutto quello che riuscirai a portare avanti nel corso delle prossime settimane, conoscerà maturazione. Pensi a cambiare tutto e ricominciare.