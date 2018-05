Cancro oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: l’amore è passionale, colpi di fulmine

Il Cancro è un segno cardinale d’acqua, governato dalla Luna. E’ il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna e il suo legame con la maternità. Il Sole si può trovare nel segno del Cancro nel periodo che va dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Cancro: l’amore è molto appassionato, colpi di fulmine

In questo mese c’è una situazione di grande passionalità in amore, ma per quanto riguarda il lavoro sei ancora un po’ arrabbiato o comunque è probabile che qualcuno debba cambiare programmi o progetti e non per colpa sua. In particolare, quelli che hanno un lavoro a scadenza, sono indecisi o in crisi perché ancora non ci sono state riconferme o perché alcuni avversari operano di nascosto. Dunque, fai attenzione ai diverbi e alle discussioni. Sarebbe il caso di forzare la mano, di chiedere qualcosa entro la fine di Maggio. Per quanto riguarda l’amore sei molto appassionato. Possibili nuove storie d’amore, incontri casuali o colpi di fulmine, specie dal 19. Ti sarà sufficiente non stare chiuso in casa. Può tornare attuale un rapporto che in passato aveva conosciuto una crisi; le coppie che hanno da poco traslocato o comunque affrontato questioni familiari, devono recuperare denaro. Non è proprio il caso di fare il passo più lungo della gamba d questo punto di vista. Per le storie d’amore da poco il periodo potrebbe rivelarsi un po’ complicato. Chi ha deciso di sposarsi entro giugno o luglio avrà qualche ritardo o addirittura un ripensamento. Cerca le emozioni vere. Qualcuno potrebbe sentirsi lontano – o esserlo davvero per motivi di lavoro – dal partner.

Cancro: sei proiettato nel lavoro, ma attento agli ostacoli

Nel complesso questo è un periodo di buone soluzioni; stai dando molto spazio alla vita lavorativa e a problemi legati al denaro. Nel settore della vita pratica potrai contare sulla spinta dei pianeti, cerca di non essere troppo pignolo e perfezionista. Se ti attacchi al dettaglio, infatti, puoi stare male. Questo è un momento in cui la fatica si fa sentire parecchio; non è messa in discussione la tua capacità di ottenere successo in ciò che fai, solo che incontri qualche opposizione. E’ arrivato il momento giusto per fare e sfruttare tutte le esperienze vissute nel corso degli ultimi due anni. Voler fare troppo cose insieme e concluderle contemporaneamente non ti aiuta dal punto di vista psicofisico! Tensione e ansia potrebbero attanagliarti.