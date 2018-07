Cancro oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: hai davvero bisogno di una pausa d’amore

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Finalmente si comincia a respirare un’aria più positiva e vantaggiosa; possiamo finalmente trovare un po’ di serenità rispetto agli ultimi tempi che sono stati problematici e magari ti hanno messo contro qualcuno. Ora ti senti più rilassato, più forte, e puoi sbloccare anche questioni di lavoro che nelle ultime settimane erano rimaste ferme. Ottima visibilità, anche se hai da poco iniziato un nuovo lavoro, o hai un nuovo interesse, faticoso ma produttivo. Per quanto riguarda l’amore, a partire da questo periodo potrai fare molto. Devi circondarti di persone positive. Un problema di lavoro o finanziario che riguardava la coppia, sarà risolto in vista delle prossime settimane. Può rinascere un sentimento, ti sentirai più positivo. Resta un periodo molto importante per le trattative di lavoro soprattutto per chi ha un’attività in proprio.

Visto che sei reduce da un periodo molto complesso, che ha creato qualche problema di lavoro, adesso avresti davvero bisogno di una pausa d’amore. Anche se, il rischio di perdersi in storie senza senso, esiste! Soprattutto se non vuoi impegnarti. Spesso le persone che si occupano molto di lavoro e non vogliono pensare all’amore, si appassionano a persone molto difficili da conquistare. In questo periodo dell’anno potrai vivere novità importanti. Verifica definitiva in amore: dentro o fuori! Se lavori in proprio, in particolare, dopo il cambiamento avvenuto a metà Maggio ora arriva il momento per farti valere. Hai molta libertà d’azione e potrebbero anche tornare alcune persone che erano uscite dalla tua vita e che in passato ti avevano spinto a fare cose importanti. Cerca di tenere un atteggiamento diplomatico … e ricorda che in passato certe chiusure sono avvenute perché non hai resistito a non esternare tutto ciò che avevi dentro