Cancro oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: forti attrazioni con tre segni, ecco quali

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Amore – La settimana parte in maniera piuttosto intrigante per il tuo segno. Tuttavia, dovrai affrontare un problema di famiglia o qualche contrasto. Le persone libere potrebbero innamorarsi di una persona più grande; le attrazioni più forti con i segni dell’Acquario, Pesci e Scorpione. Non si può dire che non ti piacciano le complicazioni! Per quelli che hanno una bella storia di coppia, è un periodo di grande progettualità ma c’è stato meno modo di vedersi per colpa del lavoro.

Lavoro – All’inizio della settimana avrai bisogno di aiuto, di un appoggio. Attento a persone che sono un po’ false. Per ora devi concentrarti nell’affrontare una novità al lavoro. Dal 14 maggio, infatti, sono cambiate molte cose nella tua vita lavorativa. I pianeti sono attivi per chi ha un’attività creativa. Non escludiamo il fatto che anche per i nuovi progetti ci siano delle questioni da chiarire con dei legali: carte e burocrazia possono bloccare o ritardare qualcosa, ma arriva una buona notizia. Giornate complicate quelle attorno al giorno 8.

E’ un periodo ambiguo perché Saturno opposto crea sempre qualche ostacolo da superare mentre Giove favorevole permette per fortuna di cadere in piedi. Se stai cambiando lavoro, gruppo, attività, sarà opportuno rimettere a posto contenziosi aperti nel passato. Insomma, ogni passaggio non sarà facile da gestire ma andrà compiuto. E questo anche se transiti da una relazione d’amore ad un’altra. Le coppie potrebbero essere messe a dura prova nella seconda parte del mese. I nuovi amori, comunque, sono interessanti e vanno alimentati. Chi vuole sposarsi o convivere, ora deve capire se sia giusto farlo oppure no. Non è il momento giusto per agire impulsivamente, meglio ragionare bene su ogni scelta da fare.