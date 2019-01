Cancro oroscopo Paolo Fox Gennaio 2019: verità nascoste vengono a galla

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Gennaio è il mese delle grandi rivelazioni, delle verità nascoste che vengono a galla. Trascorrerai il primo periodo del mese ancora al rallentatore, segno evidente che in amore qualcuno è lontano o il lavoro pesa. Meglio approfittare di questo mese per capire cosa sta accadendo al tuo cuore, soprattutto se è diviso tra due relazioni, tra due emozioni. Eventualmente anche una separazione può portare libertà e sarà vissuta con gioia. In certi giorni vorresti continuare una relazione, in altri invece buttare all’aria tutto. Ed entro Febbraio, una scelta andrà fatta! E’ un periodo in cui alcune situazioni di lavoro diventano più difficili da gestire oppure non puoi godere di una certa protezione . Sarà necessario rivedere un accordo. E c’è chi non sa se riconfermare un progetto.

In amore, se devi chiedere qualcosa, farti avanti, ricorda che è un periodo migliore. Venere forma un aspetto neutrale, le uniche dissonanze sono legate a qualche incertezza familiare. In certi momenti avrai bisogno di essere spronato! Queste stelle potrebbero determinare cambiamenti radicali nel tuo modo di di vivere e pensare l’amore. Al lavoro, questo Marte contrario potrebbe anche essere utile se devi fare delle rimostranze oppure arrabbiarti perché qualcosa non ti è stato dato. Tuttavia, almeno per il momento, non ti senti soddisfatto. Bisogna darsi da fare fin da adesso in vista di una ripresa professionale davvero importante, prevista per la primavera! Non mancheranno comunque soddisfazioni nel settore professionale-lavorativo.