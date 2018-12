Cancro oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: il mese si apre in maniera intrigante e passionale

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Dicembre si apre in maniera molto intrigante, passionale. E’ possibile che tu possa ricevere una bella proposta d’amore oppure che tu la faccia! Comunque, il cuore resta disponibile! Tanti i pianeti veloci tutti dalla tua parte, che aiutano a superare le ostilità del passato, e la seconda metà di Dicembre funziona ancora di più. Inoltre la vigilia di Natale nasce con una piccola, grande sorpresa. Quest’anno i regali potrebbero essere anche di tipo sentimentale: se la tua storia d’amore ha superato gli attacchi di Novembre, e soprattutto di Saturno in opposizione, ora andrà meglio. E se non c’è un amore, potresti consolarti con qualche emozione di passaggio., anche con una persona molto diversa da te per età e ceto sociale, senza pretendere o dare nulla, vivendo alla giornata.

In amore a volte sembri molto disattento. I classici incontri occasionali possono regalare soddisfazione, ma le polemiche non mancheranno. Chi è particolarmente soddisfatto di una relazione, potrebbe a breve fare una scelta definitiva. Sul lavoro se hai bisogno di una spinta, di una raccomandazione, la potrai ottenere con grande facilità o comunque aspettati qualche bella novità. Ecco perché sarebbe il caso di caldeggiare le cose fin da adesso. C’è un vero e proprio rilancio nel settore professionale. La tensione nervosa è piuttosto alta: fai lunghe passeggiate!