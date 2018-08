Cancro oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: in amore qualche tensione di coppia

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. E’ governato dalla Luna. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il bianco; la pietra portafortuna è la perla e il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele del Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano la Luna nonché l’ovvio legame con la maternità. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Cancro, dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Sei talmente preso dal lavoro, dalle iniziative nuove, forse anche da qualche problema familiare da risolvere, che tutto il resto va in secondo piano. Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni sono molti. Per chi ha affari con l’estero, c’è la possibilità di fare viaggi e di e perdere qualche giorno di ferie! Ci saranno ancora perplessità per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto se da tempo il tuo cuore è solo e stai vivendo una storia di comodo, con una persona che, già lo sai, non può dare più di tanto. Per le coppie, il discorso è un po’ diverso. Agosto è un mese che può provocare qualche piccolo momento di disattenzione. La giornata di Ferragosto dovrà essere gestita con molta cautela; forse sei preso da troppe cose. Gli incarichi ricevuti da Maggio, ora sono diventati più pesanti del previsto. Responsabilità in aumento.

In amore la situazione è critica solo per le coppie che non hanno affrontato un problema, che stanno vivendo un rapporto con troppi silenzi ambigui. Non devi perdere di vista la voglia di stare in mezzo agli altri. Soprattutto se sei solo, devi guardarti attorno e valutare nuove esperienze! Solo che ad Agosto l’amore non avrà un grande peso oppure la tua mente è molto impegnata in questioni di lavoro. Ci saranno delle giornate pesanti soprattutto agli inizi di Agosto, valuta con attenzione quello che devi dire. Al lavoro non dovrai temere nulla anche perché Giove è favorevole. Probabile che da qualche tempo tu sia messo alla prova, nuovi successi in arrivo. Avrai la sensazione di non farcela, il tempo stringe e qualcuno dovrà lavorare anche ad Agosto.