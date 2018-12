Canarie: si trova sull’isola di Fuerteventura la spiaggia che sembra fatta di pop corn

Su Instagram Pop Corn Beach o Pop Corn Bay ha conquistato il popolo del web. E bisogna dire che si tratta davvero di qualcosa di incredibile. Stiamo parlando di una particolare spiaggia che ha dei «granelli» di sabbia che ricordano nell’aspetto i gustosissimi pop corn. L’isola dei pop corn, come è stata rapidamente battezzata sui social, si trova nei pressi della cittadina di Corralejo sull’isola di Fuerteventura, alle Canarie. In realtà quei chicchi bianchi, che vi suggeriamo per la vostra salute – soprattutto per i denti! – di non mangiare, sono in realtà frammenti di corallo di diverse dimensioni, che hanno assunto questa singolare forma, grazie all’erosione di elementi naturali.

Difatti tali chicchi di corallo trascinati lungo la riva dal mare, mescolandosi alla sabbia e alle rocce vulcaniche, hanno dato luogo a questo scenario fantastico, che ha spiazzato milioni di follower. Un’atmosfera surreale, a tratti incantevole, tuttavia poco nota. Difatti, Pop Corn Beach non è una delle spiagge più frequentate. I bagnanti paiono non preferirla, proprio per questi frammenti di corallo, che poco si prestano alla agognata tintarella. Stare sdraiati su questi ultimi non è proprio comodo. L’isola di Fuerteventura gode, del resto, di arenili sabbiosi da sogno, che per prendere il sole sono di gran lunga migliori.

Pop Corn Beach, di cui si sta parlando soprattutto negli ultimi mesi, complici i vari blog e social network colpiti dalla natura del paesaggio, sta diventando davvero un’attrazione dell’isola spagnola al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Non vi ho convinti? Provate a fare un giro su instagram: troverete decine di foto di turisti che hanno deciso di scattare selfie e primi piani in cui si divertono a fingere di mangiare pop corn, che in verità non sono altro che frammenti di corallo. Largo alla fantasia … E alla creatività!