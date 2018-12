CampZero. Lusso e design sotto il Monte Rosa

In Valle d’Aosta, un hotel di design che diventa lusso. Parliamo di CampZero, nuovo Active Luxury Resort dedicato agli appassionati della montagna con sede a Champoluc. Un luogo in cui natura, dimensione sportiva e tecnologia si fondono, offrendo un’esperienza unica e d’avanguardia.

Un’architettura dallo stile essenziale e minimale che gioca con materiali ricchi di energia come il legno, il vetro, l’acciaio e il cemento. Un design contemporaneo, sia negli esterni che negli interni, che accoglie ambienti caldi in un perfetto connubio tra forme e luci.

Trenta camere di design dove ogni singolo elemento, materiale, colore costituisce un richiamo alla tradizione valdostana e ne è, al contempo, una moderna reinterpretazione.

Il confine tra spazio interno ed esterno è annullato da luminose finestre a tutta altezza aperte sul paesaggio e dal garden che impreziosisce ogni stanza.

L’hotel accoglie il Boulder bar, un lounge mixology food bar dallo stile elegante ed accogliente dove godere di una carta ricca di proposte, da bere e da gustare in ogni momento della giornata, e il ristorante gastronomico guidato dallo chef Luca Gubelli. Una filosofia di riscoperta delle origini del cibo. Una proposta gastronomica di qualità; piatti creati con ingredienti freschi di stagione e di provenienza locale. Accurata selezione di etichette italiane, francesi e internazionali per la carta dei vini.

A disposizione dello chef un “orto naturale”; un terreno alpino di 18 mila mq che custodisce un orto di erbe aromatiche e verdure che lo chef utilizza nelle sue creazioni.

CampZero è soprattutto sport. La vocazione sportiva dell’hotel si racconta principalmente con la parete interna per l’arrampicata su roccia, una struttura unica nel suo genere, realizzata interamente in cemento e progettata insieme alle guide alpine locali. In inverno, gli ospiti possono esercitarsi sul ghiaccio perché la facciata dell’hotel si trasforma in una vera e propria parete di ghiaccio!

Per gli amanti del nuoto, la piscina di 25, progettata per inserirsi armoniosamente nel paesaggio montano che l’accoglie.

Attività fisica e relax. CampZero è anche luogo dove rigenerare corpo e mente. Una spa, vera oasi di benessere dove scegliere trattamenti speciali e programmi firmati Gemology & CampZero.

Percorsi sensoriali, massaggi emozionali che fondono la tradizione con le virtù terapeutiche degli oligoelementi e rituali di bellezza.

CampZero è una vacanza “tailor made”, un nuovo concetto emozionale per vivere la montagna in tutta la sua essenza…

