Campari spot 2017: Paolo Sorrentino firma la nuova campagna “Creation”

Campari torna a raccontare la Red Passion con un nuovo spot, firmato Paolo Sorrentino. Il premio Oscar italiano, infatti, ha creato un film per la TV che esprime tutta l’essenza di Campari ma che rispecchia perfettamente il suo stile unico ed inconfondibile. In particolare, il lavoro è stato sviluppato insieme all’agenzia Havas Milan, da un’idea dei direttori creativi Erick Loi e Francesca De Luca, con la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro.

“Nulla si crea senza la passione. La stessa passione che accompagna da sempre ogni momento Campari. Per esprimere in tutta la sua potenza questo concetto, Paolo Sorrentino era una scelta quasi obbligata. Non solo perché ha già interpretato mirabilmente il mondo Campari nell’ambito del progetto “Campari Red Diaries”, ma anche per la sua estetica riconoscibile e per il suo modo contemporaneo di raccontare grandi storie.” – ha affermato Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Gruppo Campari Italia a proposito della nuova campagna “Creation”. “Un sodalizio, quello tra Paolo Sorrentino e Campari, perfetto per interpretare la grande storia di un marchio che ha sancito la nascita del mito dell’aperitivo italiano a livello internazionale” – ha concluso Sironi.

Il nuovo spot Campari – firmato dal premio Oscar Paolo Sorrentino – riscrive in chiave contemporanea e visionaria una storia che racconta la creazione della passione nel mondo. Il film si apre con due storie parallele, entrambe appassionanti: in un misterioso bar le sapienti mani di un barman creano un Campari Americano, mentre nel suo atelier un artista crea una figura femminile che si anima diventando la prima donna sulla terra. Subito dopo, la giovane donna incontra per la prima volta un giovane uomo in un luogo senza tempo. Sulla scena c’è un iconico cocktail dall’inconfondibile colore rosso: un Americano.