Camilla Parker-Bowles rivela l’inferno vissuto per il suo amore con Carlo

Per anni è stata dipinta come la più acerrima nemica di Lady Diana e, dopo la morte improvvisa e tragica della principessa, la stampa si è sempre più focalizzata sull’amante più famosa del Regno Unito: Camilla Parker Bowles. Una storia d’amore che prosegue dagli anni Settanta e che nemmeno altri consorti e continui sabotaggi sono riusciti a sedare.

In occasione dei prossimi 70 anni di Camilla, per cui si terrà una grande festa a Clarence House con la presenza della regina Elisabetta, la Duchessa di Cornovaglia ha concesso un’intervista al settimanale You del Mail on Sunday in cui ha svelato quanto siano stati difficili anche per lei quegli anni: “Non potevo uscire, ero prigioniera nella mia casa, è stato davvero orribile», ha raccontato in un lungo reportage del, ritornando al tempo in cui la relazione con il reale divenne pubblica e scoppiò lo scandalo. Non augurerei una cosa del genere nemmeno al mio peggior nemico, sono sopravvissuta grazie alla mia famiglia”.

Oggi la sua vita è altrettanto impegnativa, ma finalmente felice: “Vivo in compagnia dell’adrenalina. Al mattino ti svegli e pensi di non potercela fare, ma poi lo fai, devi farlo. Se sei una persona positiva è più facile. La gente è sempre come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io penso positivo. Spesso, davanti a situazioni davvero particolari, quando qualcosa per esempio non funziona come dovrebbe, faccio fatica a non scoppiare a ridere. Chi è questa donna? Non posso essere io”. Solo così si sopravvive” eccellente esempio di humor britannico.