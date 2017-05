Camere d’albergo più belle del mondo: la top ten per vista mozzafiato

Siete alla ricerca di un hotel di lusso in cui trascorrere le vacanze ma non sapete quale scegliere? Niente paura: ammirando queste immagini avrete modo di optare per uno di quelli con la vista migliore al mondo. Dalla Norvegia ai Caraibi, infatti, ecco una selezione delle camere d’albergo più belle del mondo e dalle quali si può godere di alcuni dei panorami più mozzafiato di sempre.