Camelie Locarno 2018: la 21esima edizione fra musica e bellezze floreali

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Camelie Locarno, evento che rappresenta un vero e proprio punto d’incontro per gli appassionanti di mezzo mondo. La rinomata rassegna ticinese si svolgerà quest’anno al Parco delle Camelie di Locarno e, in contemporanea, al Palazzo della Sopracenerina.

Tra le principali rassegne europee del genere, Camelie Locarno attira non meno di 6mila appassionati e visitatori, che quest’anno potranno ammirare la rinomata esposizione di fiori recisi nella corte del Palazzo della Sopracenerina. La mostra ospita più di 200 varietà di camelie, presentate in un allestimento di grande suggestione e curato nei minimi dettagli. Il secondo luogo della rassegna – collegato al primo da un efficiente servizio di bus navetta – è lo splendido Parco delle Camelie di Locarno, che si estende su una superficie di 10mila metri quadrati in riva al lago Maggiore.

La struttura si fregia del marchio “Garden of excellence” attribuito dall’International Camellia Society ai giardini più belli e che vantano le collezioni di piante più significative. Il giardino è la dimora di oltre un migliaio di piante e quasi altrettante varietà di camelie che fra marzo ed aprile si offrono allo sguardo del visitatore nel momento di massima fioritura e bellezza. Per Camelie Locarno, il parco accoglierà anche delle installazioni floreali, un bar e il tradizionale mercato dedicato alla vendita di piante.