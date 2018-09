Calzedonia offerte di lavoro 2018: tutte le posizioni aperte, come candidarsi

L’azienda è stata fondata nel 1987 a Vallese di Oppeano in provincia di Verona, il principale azionista e presidente, è Sandro Veronesi, nato nel 1959 a Belluno Veronese, provincia di Verona, laurea in economia e commercio a Verona, ex dipendente dell’azienda Golden Lady. Amministratore delegato è Marisa Golo, ex compagna di studi universitari di Veronesi. In azienda lavorano anche i tre figli di Veronesi: Marcello, Matteo e Federico. Nel 2009, secondo una pubblicazione di Mediobanca sulle principali società italiane, Calzedonia è uno dei sette gruppi nazionali ad aver raggiunto e superato la soglia del miliardo di fatturato. L’attuale sede del gruppo si trova a Dossobuono di Villafranca di Verona, nella sede di Vallese, lungo la SS 434 Transpolesana, usata per scopi principalmente logistici e sede del Cash & Carry by Calzedonia Group, si trova anche uno spaccio. Altri due outlet si trovano ad Avio, in provincia di Trento, e a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. All’estero unità produttive si trovano in Croazia, Bulgaria, Serbia, Romania e Sri Lanka. Nel 2016 dichiara 6 marchi di proprietà (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino ed Atelier Emé oltre agli outlet) e 4.212 punti vendita di cui 2.569 all’estero. Annunciati nel 2017 i primi punti vendita negli Stati Uniti (a New York con i marchi Intimissimi e Calzedonia) e in Cina (a Shanghai con Calzedonia e Intimissimi). Le collezioni di Intimissimi sono state inoltre vendute oltreoceano nei negozi di intimo di Victoria’s Secret fino al 2009. Il marchio Intimissimi è stato avviato nel 1996 e ha oltre 1100 punti vendita nel mondo, Tezenis, avviato nel 2003 è presente sul mercato italiano con 309 punti vendita e 40 all’estero. Dal mese di giugno 2009 il gruppo si è allargato con il marchio Falconeri, presente sul territorio nazionale con 45 punti vendita di maglieria uomo e donna, oltre ai due nuovi punti vendita di San Pietroburgo e Mosca. Calzedonia è inoltre titolare del marchio Cash & Carry by Calzedonia Group presso la sede di Vallese. Nel 2012 il gruppo ha lanciato con il marchio Signorvino una catena di enoteche-ristoranti attualmente diffusa nel nord e centro Italia.

Calzedonia offerte di lavoro 2018: tutte le opportunità

Sono numerose le offerte di lavoro e stage Calzedonia attive per i vari brand del Gruppo e in sede. Sono disponibili opportunità di impiego nei negozi e negli stabilimenti produttivi, e presso l’headquarter di Dossobuono.

Ecco un breve excursus delle figure ricercate attualmente e delle ultime offerte di lavoro pubblicate:

NEGOZI

District Manager – varie sedi sul territorio nazionale;

Visual Merchandiser – varie sedi sul territorio nazionale;

District Manager con lingua cinese – varie sedi sul territorio nazionale;

Addetti Vendite (Sales Assistant) – Roma, Taranto, Milano;

Store Manager – Taranto, Roma, Milano;

Sales Assistant Intimissimi – Vallese (Verona);

Sales Assistant Calzedonia – Casalecchio;

Sales Assistant Tezenis – Bellinzago Lombardo (Milano), Napoli;

Sales Assistant Falconeri – Salerno, Cuneo, Venezia, Alassio (Savona), Portofino (Genova), Courmayeur (Aosta);

Sales Assistant con lingua russa Falconeri – Milano;

Sales Assistant con lingua cinese Falconeri – Roma;

ùSales Assistant Atelier Eme – Ancona, Firenze, Messina, Cosenza, Roma, Palermo, Sanremo, Cagliari, Verona;

Store Manager Atelier Eme – Messina, Cosenza, Sanremo, Roma;

Sarte interne Atelier Eme – Ancona, Perugia, Sanremo, Messina, Castelgoffredo (Mantova), Cosenza, Milano, Verona, Cadriano, Catania;

Sales Assistant e Magazziniere Outlet / Spaccio – Cadriano e Castel Guelfo (Bologna), Palmanova (Udine), Bagnolo (Mantova), Barberino del Mugello (Firenze), Fiano Romano, Sestu (Cagliari).

SEDE CENTRALE E ALTRE SEDI IN ITALIA

Impiegato Area Trasporti Operativa – Vallese;

IT Specialist Atelier Eme / Falconeri – Castiglione delle Stiviere (Mantova), Avio (Trento);

Perito Industriale Ufficio Gestione Immobili Civili – Verona;

Tecnico Industrializzazione Tempi e Metodi – Avio;

Grafico Ufficio Stile Calzedonia Mare – Segusino (Treviso);

Tecnico Manutenzione Magazzino – Castagnaro (Verona);

IT Retail POS Application Specialist – Verona;

Impiegato per Ufficio Amministrazione del Personale – Verona;

Architetto Project Manager Area Tecnica – Verona;

Modellista Intimo e Corsetteria – Verona;

Tecnico Specializzato in Maglieria Calata – Avio;

Ingegnere Gestionale per Programmazione Produzione Atelier Eme – Castiglione delle Stiviere;

Modelli e Modelle per prove fitting interne – Verona;

Addetto alla Cucitura – Gissi (Chieti);

Diplomati e Laureati per Stage in sede – Verona;

Creative & Digital Communication Specialist Intimissimi Uomo – Verona;

Graphic Designer Image & Communication Department – Verona;

Junior Logistics Inbound Specialist – Verona;

Junior Product Specialist – Verona;

Junior Fashion Designer – Verona;

Web Designer – Verona;

Cucitrice Atelier Eme – Castiglione delle Stiviere;

SAP Functional Analyst FI / CO – Verona;

Tecnico di Confezione Junior – Verona.

SIGNORVINO E HOTEL

Cuochi e Gastronomi Signorvino – Firenze, Merano (Bolzano);

Addetti Sala Signorvino – Firenze, Vicolungo (Novara), Torino, Milano;

Barista Hotel Veronesi La Torre – Verona;

Wine Specialist Signorvino – Torino, Merano, Milano, Verona;

Store Manager Signorvino – Milano;

Estetista Hotel Veronesi La Torre – Verona.

Calzedonia offerte di lavoro 2018: come inviare la candidatura

Il brand utilizza come canale preferenziale per il reclutamento del personale la sezione riservata alle posizioni aperte del sito web aziendale, Calzedonia lavora con noi, che è stata recentemente rinnovata. Su quest’ultima vengono pubblicate le offerte di lavoro attive presso i vari marchi del Gruppo. Attraverso la piattaforma i candidati possono visionare gli annunci disponibili, effettuando la ricerca tramite appositi filtri quali parola chiave, sede di lavoro e area aziendale, inserire il cv nel data base informatizzato e rispondere online a quelli di interesse.