Calze Gallo e Design Week 2017: in onore delle palme di Piazza Duomo la limited edition

Calze Gallo e Design Week 2017: un connubio iconico che si traduce in una limited edition a tema botanico: del resto in Piazza Duomo sono arrivate le palme. Una nuova architettura del paesaggio: il tocco esotico nelle aiuole della piazza crea uno scenografico gioco di vegetazione, per un inaspettato contrasto che combina natura e cultura.

In occasione della 56° edizione del Salone del Mobile, Gallo interpreta il nuovo volto di Milano sulle calze Limited Edition Design Week 2017.

La nuova edizione delle ormai celebri calze Gallo Design Week è dedicata agli appassionati di design in arrivo a Milano da tutto il mondo dal 4 al 9 aprile 2017. Design botanico su design creativo. Calze da collezionare, su cui il Duomo di Milano color bianco ottico spicca maestoso all’ombra di una distesa di palme, su una base in morbido cotone blu notte.

Una tradizione ormai consolidata per chi ama i capi unici, legati ad eventi particolarmente incisivi nel mondo del fashion e del design.