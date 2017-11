Calendario Pirelli 2018, a New York la presentazione ufficiale: Tim Walker si ispira a “Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie”

E’ stato presentato oggi al Manhattan Center di New York il Calendario Pirelli 2018, realizzato da Tim Walker. Scattata a Londra lo scorso maggio, la 45esima edizione del celebre calendario porta la firma inconfondibile del fotografo britannico, fatta di scenografie fuori dal comune e motivi romantici per ‘rivisitare’ una delle storie più classiche della letteratura anglosassone. Il Calendario Pirelli 2018 si ispira infatti a “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”.

A ispirare Tim Walker nel suo racconto per immagini – realizzato per il Calendario Pirelli 2018 – è stata non solo la fantastica storia di Lewis Carroll, ma anche e soprattutto le illustrazioni che lo stesso Carroll aveva affidato a John Tenniel già in occasione della prima edizione del 1865. Queste ultime, nel nuovo calendario si trasformano in 28 scatti realizzati in 20 diversi e straordinari set di un nuovo Paese delle Meraviglie. Per realizzare il proprio Calendario, che segue quello scattato lo scorso anno da Peter Lindbergh, Tim Walker ha collaborato con due artisti altrettanto di spicco: Shona Heath – una delle più affermate direttrici creative e scenografe in Gran Bretagna – e l’icona della moda Edward Enninful, lo stilista che ha creato gli elaborati costumi di questa edizione.

“La storia di Alice è stata raccontata un’infinità di volte e volevo andare alla genesi dell’immaginario di Lewis Carroll in modo da poterlo raccontare nuovamente dall’inizio. Volevo trovare un punto di vista diverso e originale” – ha commentato Tim Walker a proposito del suo lavoro per il Calendario Pirelli 2018. Per realizzare la propria interpretazione di “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, il fotografo britannico ha ritratto un cast composto da 18 personaggi, alcuni già affermati e altri emergenti, tra i quali musicisti, attori, modelle o attivisti politici.