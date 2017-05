Caffè d’artista: quando la pausa è all’insegna dell’arte

La pausa caffè per noi italiani, ma non solo, rappresenta una vera e propria istituzione. In Giappone, però, Kangbin Lee ha ideato dei caffè che sono vere e proprie opere d’arte. Chiamati Cremart, ad una prima occhiata sembrano normalissimi caffè ma appena si guarda all’interno della tazzina si scopre la meraviglia: dalle opere di Van Gogh a rappresentazioni tradizionali giapponesi, all’interno di piccole tazzine di caffè esplode un’espressione artistica più innovativa che mai.

Credit: Kangbin Lee/Instagram