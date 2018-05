Byblos Parfum Milk Elementi: la rivoluzione dell'idratazione, scoprili tutti! Ecco i nuovi cinque latte corpo del brand, profumati e super idratanti, per la cura del corpo

Byblos presenta le sue nuove fragranze estive ‘Parfum Milk Elementi di Byblos’, prodotti che cambiano l’essenza stessa del concetto di profumazione grazie alla rivoluzionaria base oleosa, altamente idratante che non secca la pelle. Studi clinici ne hanno dimostrato la capacità di aumentare in maniera significativa il livello d’idratazione cutanea. ‘Parfum Milk Elementi di Byblos’ è una linea di fluidi profumati e leggeri, in grado di fondersi sulla pelle come una delicata e cremosa coccola, per vestirla delle sfumature uniche delle fragranze firmate Byblos, ben quattro: Cielo, Ghiaccio, Mare, Sole e Luna.

La pelle è idratata, levigata e addolcita in maniera istantanea. Parfum Milk di Byblos crea un velo sensuale fatto di effluvi di profumo. Una sensazione di freschezza che mantiene intatta la sua anima olfattiva. E’ un prodotto privo di alcol e dermatologicamente testato. Il connubio perfetto tra innovazione e tradizione, contenuto in un flacone dalla linea essenziale che fa trasparire il colore delicato del latte mettendo in evidenza il prodotto innovativo che contiene, e mantiene la firma dell’universo degli Elementi di Byblos dal vetro traslucido, ispirato agli Eau de Toilette.

Parfum Milk Elementi di Byblos – CIELO, GHIACCIO, MARE, SOLE E LUNA (Flacone da 120 ml – Prezzo € 19,90). La descrizione dei prodotti:

– CIELO – Parfum Milk

La leggerezza impalpabile dell’aria trova il suo precipitato liquido in Cielo. La fragranza si apre con le note succose del mandarino che nel cuore incontrano l’infinita delicatezza del Gelsomino e della Gardenia, fino ad unirsi, nel fondo, all’eterna dolcezza di Vaniglia e Patchouli.

FAMIGLIA OLFATTIVA: Fruttato, Floreale, Orientale

Piramide olfattiva

Note di Testa: Mandarino, Giglio della Vallata

Note di Cuore: Gelsomino, Gardenia, Noce Moscata, Pimento

Note di Fondo: Legno di Sandalo, Patchouli, Vaniglia, Noce di Cocco, Muschio

– GHIACCIO – Parfum Milk

Una fragranza rinvigorente, Ghiaccio dona immediata freschezza alla pelle: frizzante Arancia Amara incontra nel cuore Giglio d’Acqua; nel fondo, il calore confortante di Sandalo e Mirra riscaldano e avvolgono.

FAMIGLIA OLFATTIVA: Agrumato, Fiorito, Legnoso

Piramide olfattiva

Note di Testa: Arancia amara, Bergamotto, Giacinto d’Acqua

Note di Cuore: Fiori di Violetta, Giunco, Giglio D’Acqua

Note di Fondo: Sandalo, Vetiver, Muschio Bianco, Mirra

– MARE – Parfum Milk

La potenza purificatrice dell’acqua limpida che scorre veloce è racchiusa in Mare, un distillato di freschezza avvolgente: ad introdurre la fragranza Fiori d’Acqua e foglie di Lillà che danzano rimanendo impalpabili ed incontrano nel cuore delicata Rosa d’Acqua e Violetta, fino all’accogliente fondo, con morbido e caldo muschio.

FAMIGLIA OLFATTIVA: Fiorito, Orientale

Piramide olfattiva

Note di Testa: Fiori d’acqua, foglie di Lillà, Albicocca

Note di Cuore: Gelsomino, Rosa bianca, Violetta

Note di Fondo: Sandalo, Vetiver, Muschio

– SOLE – Parfum Milk

La fragranza Sole interpreta l’energia vitale del sole ed il calore rassicurante dei suoi raggi: in apertura tutta la sua accecante energia è affidata alle note agrumate di limone e pompelmo, addolcite dalla presenza di mandarino e mela gialla. Nel cuore, ecco comparire le note eleganti dei fiori bianchi, fino a giungere nel fondo con avvolgente muschio e legno di Cedro.

FAMIGLIA OLFATTIVA: Agrumato, Fiorito, Legnoso

Piramide olfattiva

Note di Testa: Limone, Pompelmo, Mandarino, Mela Gialla

Note di Cuore: Fiori Bianchi, Tuberosa, Gelsomino, Zenzero

Note di Fondo: Sandalo, Muschio, Legno di Cedro

– LUNA – Parfum Milk

Luna interpreta il bagliore del corpo celeste che fa capolino con la sua luce tra i rami degli alberi, facendoli quasi brillare. Il brillio della luce irradiata dalla luna è protagonista nelle note di apertura della fragranza grazie a bergamotto ed elemi; il carattere misterioso e ipnotizzante dell’astro viene suggellato nel cuore dal bouquet di fiori, accolti nel fondo da romantico Vetiver.

FAMIGLIA OLFATTIVA: Fiorito, Legnoso

Piramide olfattiva

Note di Testa: Bergamotto, Aldeidi, Elemi

Note di Cuore: Iris Bianco, Violetta, Rosa

Note di Fondo: Vetiver, Ambra, Muschio