Business Travel 2018, Las Vegas destinazione top mondiale

“Las Vegas è stata a lungo considerata una delle migliori destinazioni per i viaggi d’affari e il 2017 si è rivelato un altro incredibile anno. L’anno scorso si è raggiunto il record di 6,6 milioni di persone che si sono recate nella destinazione per affari e, grazie a una serie di progetti di alto livello, come il Las Vegas Convention Center District, oltre ai nuovi spazi meeting e congressi in tutta la destinazione, si prevede che Las Vegas mantengta tale posizione. È un onore essere al primo posto nella top list dell classifica “Top 250 Trade Shows in the United States” del Trade Show News Network per il 24 esimo anno consecutivo e non vediamo l’ora di ospitare ancora più fiere a Las Vegas in futuro”, ha dichiarato Rossi Ralenkotter, CEO di Las Vegas Convention and Visitors Authority.

L’ambita classifica di Trade Show News Network elenca le 250 fiere più importanti che si tengono nel paese ogni anno, classificate per metratura netta. Secondo il TSNN, CONEXPO-CON/AGG 2017 si è assicurato il primo posto, con oltre 2,67 milioni di piedi quadrati di spazio espositivo presso il Las Vegas Convention Center, 128.000 partecipanti e 2.375 espositori. Al 2° posto della classifica si trova CES®2018, della Consumer Technology Association (CTA)TM. La più grande fiera al mondo dedicata alla tecnologia, che si è tenuta a gennaio ha vantato uno spazio espositivo da record, con 2,6 milioni di piedi quadrati di spazio espositivo presso il Las Vegas Convention Center e in altre locations della città e ha visto la partecipazione di oltre 182.000 persone.

Il progetto di rinnovamento previsto per il Las Vegas Convention Center District (LVCCD) comprenderà l’aggiunta di 600.000 piedi quadrati di spazio espositivo, nuove sale riunioni e altri servizi, oltre alla ristrutturazione dell’intera proprietà esistente. Il progetto contribuirà a confermare Las Vegas come prima destinazione d’affari del Nord America. Oltre a tale progetto, sono previsti oltre 15 miliardi di dollari di investimenti a livello di destinazione, tra cui oltre 2,8 milioni di piedi quadrati di nuove infrastrutture meeting in tutta l’area di Las Vegas.