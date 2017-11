Burberry Festive Edition profumi 2017: la fragranza per un dolce Natale (FOTO)

My Burberry Black Festive è la fragranza in edizione limitata proposta per le feste. Il prezioso flacone

presenta uno scintillante fiocco annodato a mano in gabardine color argento e ricco di glitter. Anche il tappo effetto corno è in color argento, con un finish metallico che gli conferisce una eleganza moderna.

Discover the story behind our latest trio of @Burberry murals created by @BlondeyMcCoy in New York https://t.co/tY74TLMsiu pic.twitter.com/NqBFmVPByV — Burberry (@Burberry) 16 novembre 2017

My Burberry Black è una fragranza unica, intensa e sensuale che fonde aromi di fiore di gelsomino scaldato dal sole e nettare di pesca con note di rosa candita. L’intenso patchouli ambrato la completa con un aroma intenso e seducente.