Ecco come Burberry ha buttato via 28 milioni di euro in vestiti di lusso

Secondo quanto riportato dalla BBC, Burberry, il celebre marchio di lusso, si sarebbe liberato, nel corso di cinque anni, di beni del valore di 90 milioni di sterline per evitare che questi ultimi finissero nel mercato nero, venissero rubati o che fossero svenduti a poco. Il suo intento è quello di rimanere “esclusivo” il più possibile. Ha bruciato e distrutto vestiti, accessori e profumi invenduti del valore di 28 milioni di sterline per proteggere il nome del suo brand…

La notizia ha fatto però sorgere qualche dubbio sulla modalità di smaltimento dei rifiuti. Il rischio di inquinamento nel caso di incenerimento dei vestiti è generalmente molto alto. Il marchio ha fatto sapere, tramite un portavoce, di utilizzare metodi ecologici e di non aver mai messo in pericolo l’ambiente. La pratica è stata spiegata dalla stessa casa di moda: “Burberry segue un protocollo per diminuire l’eccesso di prodotto. Quando disfarci del prodotto è necessario, lo facciamo in un modo responsabile”, ha affermato il portavoce. Gli ambientalisti, però, non sono molto convinti: “Nonostante gli alti prezzi, Burberry non mostra rispetto per i suoi prodotti e per il duro lavoro delle risorse che impiega”, ha spiegato Lu Yen Roloff di Greenpeace. “Invece di rallentare la produzione – ha aggiunto – inceneriscono prodotti in perfetto stato”.

Secondo l’ambientalista di Greenpeace, Burberry non è l’unica casa di moda ad avere questa abitudine: “È uno sporco segreto dell’industria fashion – ha aggiunto Lu Yen Roloff -. Burberry è solo la punta dell’iceberg”.