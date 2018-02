Bulgari, inaugurato il New Curiosity Shop: le immagini del party romano

Roma è stata il magnifico palcoscenico per celebrazioni e i festeggiamenti durante i quali Bulgari ha presentato la sua meravigliosa arte e il nuovo tempio della creatività: il New Curiosity Shop che ha aperto le sue porte lo scorso 7 dicembre accanto allo storico negozio di Via Condotti, 10. Il 31 Gennaio, la location esclusiva della Biblioteca Valliceliana, accanto a Piazza Navona, è stata la sede di una cena unica nel suo genere, ospitata da Jean-Christophe Babin, CEO del Gruppo Bulgari. È la prima volta che questo incantevole luogo apre le sue porte per un evento privato: con più di 130.00 volumi, circa 3.000 manoscritti e diverse meravigliose collezioni, quest’incantevole location romana ha offerto ai suoi ospiti un’atmosfera eccitante – perfetta per stuzzicare la curiosità dei presenti.

Il giorno seguente, la Maison romana, ha offerto ai media internazionali una visita speciale presso il New Curiosity Shop. Questo autentico tempio di creatività è l’alter-ego futuristico del suo precursore, l’Old Curiosity Shop, inaugurato nel 1905. Un’entusiasmante espressione della ricerca di oggetti curiosi e straordinari che ha sempre alimentato l’immaginazione del Brand. Ecco allora le immagini del party…

Photo Credit: Courtesy of Bulgari Press Office

In copertina: le influencer Bulgari