Bulgari gioielli di cioccolato: la boutique che incanta Dubai (foto)

Bulgari Il Cioccolato ha aperto una splendida e lussuosa boutique dedicata ai suoi gioielli di cioccolato nella City Walk di Dubai. Dopo il riuscito esperimento della boutique di Tokyo e Osaka arriva il turno di Dubai per esportare i piccoli capolavori.

Cioccolati e praline dal design unico e dal sapore eccellente, garantito dalla sapienza di Miura Naoki, celebre ed estroso maître chocolatier nipponico che ha creato un connubio culturale fra la tradizione artigianale italiana e gli ingredienti reperiti sul territorio giapponese. Ingredienti di prima qualità e molto ricercati che incontrano pregiate selezioni di cacao in arrivo dal mondo. Lussuose specialità esibite come veri gioielli in contenitori di vetro collocati su un bancone in resina nera, questi gli elementi che hanno reso irresistibile la boutique di Tokyo.

Oggi a gestire questa produzione unica è il maitre chocolatier Kanako Saito che si occuperà di inviare queste chicche alla boutique di Dubai. Non soltanto cioccolatini gioiello ma anche prodotti stagionali come il panettone, che celebreranno i sapori tipici dell’italianità all’estero. Bulgari ha già individuato la prossima location: in programma una nuova apertura di un tempio del cioccolato presso la Jumeirah Bay Island.