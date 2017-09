British Airways presenta il nuovo Boeing Dreamliner: ecco il volo più tecnologico

Pesa circa 118.000 kg, l’equivalente di circa 29 elefanti: è il Boeing 787-8 Dreamliner, velivolo di ultima generazione, una delle punte di diamante della flotta di British Airways, che ha accolto oggi il 25° esemplare tra i suoi ranghi. Ci sono voluti 250 litri di vernice, 5 giorni e 8 persone per dipingere il velivolo e prepararlo al suo volo inaugurale verso la casa di British Airways (Londra Heathrow), con il volo numero BA8625. Partito dalla sede della Boeing a Seattle giovedì 28 settembre alle 18.05 (ora locale), è atterrato a Londra Heathrow alle 11.15 (ora locale) nella mattinata di oggi.

Il velivolo da 3 cabine in grado di ospitare 214 passeggeri è il nono 787-8 a unirsi alla flotta della compagnia aerea. British Airways conta inoltre 16 787-9, a cui se ne aggiungeranno altri due nel 2018, accanto a 3 ulteriori 787-8, seguiti da 12 787-10 che arriveranno tra il 2020 e il 2023. Il Capitano Stephen Riley, Direttore delle operazioni di volo di British Airways, è stato a capo della consegna dell’aereo. Ha commentato: “È un privilegio essere il Capitano che ha volato verso Heathrow con un aereo del tutto nuovo. Ci vogliono circa due anni e mezzo per arrivare al momento della consegna di un aeromobile, e volare verso casa per unire il nuovo 787-8 alla sua flotta è stato davvero emozionante.”

“I Dreamliner sono fantastici sia da guidare come piloti che da vivere come passeggeri. Hanno una tecnologia estremamente avanzata e sono i più efficienti in termini di consumo di carburante. Sono pensati per mettere al centro il comfort dei passeggeri, in modo che possano arrivare a destinazione freschi e riposati.” I 787 sono i velivoli più tecnologici della flotta di British Airways. La fusoliera in fibra di carbonio consente di mantenere una minore pressione in cabina, mantenendo l’altitudine interna intorno ai 6000 piedi, ovvero 2000 piedi in meno rispetto a tutti gli altri aeromobili. Ciò comporta una maggiore umidità, che permette di viaggiare sentendosi più riposati grazie alla minore sensazione di secchezza.

British Airways: Boeing Dreamliner caratteristiche

Una delle caratteristiche uniche del Dreamliner sono le sue ali, che hanno un’ampiezza di circa 60 metri. La loro curva permette all’aereo una migliore navigazione, aumentando l’efficienza di utilizzo del carburante. Il Dreamliner può raggiungere una velocità massima di 954 km/h con un’autonomia di 15.200 km, il che consente alla compagnia di raggiungere destinazioni molto lontane, come Santiago in Chile o Mumbai in India. I finestrini del 787 sono inoltre il 30% più grandi di qualsiasi altro velivolo: in questo modo i passeggeri possono mantenere gli occhi al livello dell’orizzonte, riducendo il mal d’aria. In più, la cabina è il 40% più silenziosa degli altri aeromobili.