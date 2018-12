Il Brindisi perfetto per Natale su Tannico

Tannico, l’enoteca online di vini italiani più grande del mondo, lancia sul proprio sito la “Guida ai regali di Natale 2018”. Un vero e proprio vademecum digitale completo per orientarsi nella scelta delle migliori etichette da regalare in queste feste natalizie alle porte.

La guida online raccoglie in diverse categorie i profili, gli abbinamenti e le etichette dando all’utente diverse possibilità di scelta non solo tra le oltre 14.000 referenze del sito ma anche tra i diversi modi di vivere il Natale.

Tannico propone diverse wishlist dove alle più classiche e istituzionali si affiancano due divertenti sezioni dedicate alle occasioni di consumo natalizie e agli identikit dei wine lovers: esibizionisti, bohémien, fashionisti, bon vivant, semi-astemi, party boy, tradizionalisti e newbie.

Per i veri foodies ecco invece una selezione in base al menù: dalla cacciagione, al pesce, alle lenticchie e cotechino fino al grande classico coi tortellini in brodo.

Un brindisi insieme a Tannico…