Bridgestone offerte di lavoro 2018: come entrare nel mondo dei ‘motori’, le posizioni aperte

Fondata nel 1931 nella città di Kurume, inizialmente la produzione di Bridgestone si divide tra motociclette e fornitura di pneumatici per aziende esterne come Honda, Suzuki e Yamaha. I profitti derivati dalla produzione di pneumatici sono così alti da convincere l’azienda a commercializzarli col proprio marchio. La produzione di motocicli termina nel 1972. Attualmente l’azienda conta oltre 143.000 dipendenti in tutto il mondo. Curiosità: la denominazione Bridgestone è la traduzione letterale del giapponese ishibashi (ponte di pietra). La multinazionale adesso assume personale nelle sue sedi e filiali italiane. La celebre azienda giapponese, specializzata nella produzione di pneumatici per autoveicoli civili e nel mondo delle corse sportive, è alla ricerca di profili professionali da inserire negli staff dei propri stabilimenti produttivi presenti nella nostra penisola.

Bridgestone offerte di lavoro 2018: posizioni aperte

Come anticipato, Bridgestone è alla ricerca di nuovo personale per le proprie filiali presenti in Italia. Di seguito le posizioni aperte:

R&D Engineer

Chemist

R&D Engineer Consumer Tread Compounds

R&D Chemist

Trade Marketing Manager – Retail Channel

Venditore – Sud Italia (prov. SA, AV, PZ, FG)

Sales Account Car Dealer – Nord Ovest

Sales Manager Retail Italy

Project Manager

Bridgestone offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Noi in Bridgestone EMEA crediamo nel talento, il talento da sviluppare e quello che è frutto di anni di esperienza. Crediamo nel talento che sfida lo status-quo e osa innovare, crediamo in chi va oltre e ci aiuta a cambiare il gioco per dare al cliente , il nostro BOSS, una qualità superiore. Crediamo nelle persone. Persone che lavorano con passione e impegno. Persone che si sentono responsabili del proprio lavoro e vogliono far parte di un team. Crediamo nella diversità e nell’integrazione e offriamo un ambiente di lavoro diversificato e multiculturale che permette ai nostri colleghi di sviluppare e raggiungere il loro massimo potenziale. Crediamo nelle persone che colgono al volo le opportunità e condividono il nostro futuro. Ecco come candidarsi alle offerte di lavoro.