Briatore-Gregoraci: aria di (fortissima) crisi, ecco gli indizi che fanno sospettare

E’ crisi tra il top manager Flavio Briatore e la showgirl Elisabetta Gregoraci? La coppia ha un solido e longevo matrimonio alle spalle, coronato dalla nascita del figlio Nathan Falco. Qualche tempo fa la bella mora aveva rilasciato un’intervista che lasciava intendere aria di forte cambiamento , ora sono in molti a far notare una serie di indizi che, uniti a quelle dichiarazioni, non fanno che alimentare i sospetti.

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social, pubblica spesso immagini della sua quotidianità ma del marito non ci sono foto da molti mesi a questa parte. Inoltre la donna ha anche cancellato le loro foto di coppia. Briatore, dal canto suo, si è gettato anima e corpo nel lavoro. L’ultima sua fatica sarà l’apertura di un club Twiga a Mykonos, nonché la nascita di un punto vendita che porterà la pasticceria milanese Cova a Monte Carlo.

Se per il business non ci sono dubbi circa il fatto che si tratterà dell’ennesimo successo resta aperta la questione matrimonio, anche in quel caso l’imprenditore riuscirà a far quadrare i conti? Staremo a vedere come prosegue.