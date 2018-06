Brera design days 2018: sette giorni di talk, mostre e workshop aperti a tutti, ecco quando

Brera Design Days 2018 – promossa dal Fuorisalone.it – giunge quest’anno alla terza edizione. L’evento dal 12 al 18 ottobre 2018, consisterà in un ciclo di incontri, mostre e workshop e performance attorno al tema Design your life. Lo scopo della manifestazione divulgare la cultura del progetto e coinvolge diversi attori: showroom, istituzioni, aziende e partner, in un progetto diffuso che per sette giorni, che celebra Brera come punto di riferimento per il design milanese per confermare Milano quale capitale mondiale del design.

Il festival si svolgerà alternando talks, presentazioni e laboratori aperti gratuitamente al pubblico; incontri pensati anche per gli studenti e le aziende che si scambieranno reciprocamente idee ed esperienze. Per questa terza edizione Brera Design Days propone alcuni temi verticali, tra cui architettura e fumetto, politiche urbane, grafica, industria 4.0, digitalizzazione e media e naturalmente Design e progettazione.

Brera Design Days è un evento ideato e curato da Cristian Confalonieri e Paolo Casati, fondatori di Studiolabo e Brera Design District, in collaborazione con il comitato organizzativo composto da Chiara Alessi, Valentina Auricchio, Paolo Ferrarini e Marco Sammicheli. (Per ulteriori info del Brera Design Days 2018 contattare via email [email protected] o telefonicamente allo 02 36.63.81 50 – 51 gli organizzatori dell’evento oppure consultare il sito ufficiale Brera Design Days.