Brera Design Days 2017: al via la seconda edizione tra 60 appuntamenti, 9 mostre e 20 location

Dopo la Milano Fashion Week – grande evento dedicato alla moda e al fashion – il capoluogo lombardo si prepara ad ospitare la nuova edizione di Brera Design Days. La kermesse propone – per un’intera settimana – oltre 60 appuntamenti e 9 mostre lungo le 20 location scelte per l’occasione.

Appuntamento dal 6 al 12 ottobre 2017 con i Brera Design Days 2017, la settimana organizzata da Studiolabo che – attraverso gli incontri e gli eventi in programma – si pone come obiettivo quello di indagare i rapporti tra il design e la tecnologia, l’empatia, la progettazione smart, la grafica, il pendolarismo e il gaming. La kermesse, che giunge quest’anno alla sua seconda edizione, nasce quindi con l’intento di portare a Milano il tema del design anche in un momento diverso rispetto a quello del tradizionale Salone del Mobile. Ma non solo: i Brera Design Days 2017 saranno l’occasione perfetta per coinvolgere anche i “non addetti ai lavori”.

I Brera Design Days 2017 – organizzati da Studiolabo – porteranno quindi a Milano sette giorni di incontri, talk, mostre, workshop a ingresso gratuito e aperti a tutti previa registrazione. Sessanta appuntamenti, venti location, oltre cento ospiti per un festival che punta a radicare il ruolo di Milano di capitale mondiale del design. Per quanto riguarda i temi proposti, anticipiamo i principali in calendario:

Be smart! Progettare una vita intelligente : 6 ottobre, Microsoft House, dalle 16.00 – energised by Edison;

Internet of Things – Il Mondo Futuro: 7 ottobre, Microsoft House, dalle 10.00 – powered by H-FARM;

Empatia e Tecnologia: 7 ottobre, Microsoft House, dalle 14.30;

News design vs digital design: 7 ottobre, Microsoft House, dalle 18.00 – powered by Domus;

Gaming e Gamification: 8 ottobre, Microsoft House, dalle 15.00 – powered by IED;

Design Pendolare: 9, 10, 11 ottobre, Spaces Porta Nuova, dalle 18.30;

New Technologies e Home View: 9 ottobre, Microsoft House, dalle 17.00 – powered by Archiproducts;

Donne di Design: 10 ottobre, Microsoft House, dalle 18.30;

Verso il Museo Open Source: 11 ottobre, Mediateca di Santa Teresa, dalle 18.30.

Maggiori info e programma completo su www.breradesigndays.it.