BRAFA Bruxelles 2018: 4 millenni di storia in mostra

Si è aperta ieri, 27 febbraio, e sarà visitabile sino al prossimo 4 febbraio BRAFA Art Fair 2018 a Bruxelles. Sino a domenica, gli oltre 60mila appassionati d’arte attesi nella capitale belga potranno ammirare circa 10mila opere d’arte esposte, da 134 professionisti del settore provenienti da 16 Paesi.

L’edizione numero 63 della rassegna più antica d’Europa si annuncia più coinvolgente che mai con Christo come ospite d’onore. Al centro degli antichi docks della capitale belga si trova, infatti, la scultura ‘Three Store Fronts’: con 14 metri di lunghezza, è la più grande installazione mai esposta a BRAFA Art Fair. Si tratta in particolare di un’opera della gioventù di Christo, scelta appositamente per l’occasione dal maestro di Gabrovo ovvero lo stesso che ha ammaliato con il suo “The Floating Piers” sul Lago d’Iseo.

“Il progetto Christo è il compimento di un sogno un po ‘folle’ “ – spiega il presidente BRAFA, Harold t’Kint de Roodenbeke – “si tratta del culmine di uno sforzo di lunga data. Ci sembrava già un bel risultato aver ottenuto un appuntamento con lui. Christo in realtà aveva già un’idea molto precisa ed era davvero entusiasta. Avevamo deciso di incontrarci in un ristorante del centro storico, e lì, sul momento, ci ha esposto la sua proposta facendo uno schizzo sul retro di una tovaglietta!”

Photo Credit: BRAFA 2017 View of BRAFA 2017 Entrance © A2Pix