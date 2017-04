Bradley Cooper e Irina Shayk hanno avuto il primo figlio: con stile e in controtendenza

Lui, Bradley Cooper, è l’attore più richiesto degli ultimi anni; lei, Irina Shayk, è l’archetipo della bellezza, angelo prediletto di Victoria’s Secrets nonché ex fidanzata di Cristiano Ronaldo. Una coppia che avrebbe tutte le carte e i crismi per far impazzire il mondo social, invece…

Invece no. Pare, l’indiscrezione è di People, che a fine marzo io due siano diventati genitori e, nonostante la curiosità sul bebè sia alle stelle, abbiano deciso di mantenere coerenza con l’atteggiamento di massima privacy che ha contraddistinto l’andamento della loro relazione sin dal 2015, ovvero quando si sono incontrati e innamorati. Mai un eccesso di esibizionismo sui social circa il loro privato.

A maggior ragione, se tanto rigore hanno dimostrato nel difendere la loro coppia, era evidente che altrettanto riserbo sarebbe stato destinato anche al loro piccolo: di cui non si conosce sesso, nome e neppure data precisa del parto. Forse perché quando sei veramente un divo non hai bisogno di farti i selfie sul divano perché la gente se ne ricordi…