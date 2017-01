Brad Pitt pazzo di Kate Hudson: secondo i rumors è lei il nuovo amore

La 37enne Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn, sarebbe la fortunata che è riuscita ad aggiudicarsi il single più ambito del mondo: Brad Pitt. Dopo la separazione con Angelina Jolie si erano diffuse molte voci circa ipotetiche nuove fiamme dell’attore; ma quella più insistente riguarda proprio la Hudson.

In Australia i media danno il rapporto come cosa assodata, al punto che svariati giornali parlerebbero addirittura di una gravidanza per la bionda, che da poco ha chiuso una relazione con Matt Bellamy. Le prove a testimonianza di questo flirt non ci sono, perché la coppia non si è mai mostrata insieme. Ma, secondo amici beninformati, i due sarebbero stati protagonisti di una romantica fuga natalizia.

Pare che siano stati prelevati dalla medesima vettura, in due tempi separati, che li abbia successivamente condotti presso un rifugio d’amore in cui si erano dati appuntamento. Pettegolezzi o verità? I media d’oltreoceano paiono convintissimi, ai posteri l’ardua sentenza.