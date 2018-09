Brad Pitt e Jennifer Aniston sono fidanzati? La bomba di gossip, ma... ecco la verità

Era il 2005: una delle coppie più amate di Hollywood scoppiava, provocando un ciclone mediatico delle dimensioni di uno tsunami. Jennifer e Brad si separavano dopo 5 anni di matrimonio e due di fidanzamento. Il motivo? Ufficiosamente aveva un nome (e che nome): Angelina Jolie. Brad aveva perso la testa per lei nel 2004 sul set di “Mr. & Mrs. Smith”. Dieci anni dopo, nel 2014, il matrimonio e nel frattempo sei figli tra naturali e adottati. Nell’agosto del 2015 Jennifer e il collega Justin Theroux convolavano a nozze. Nel settembre 2016, la notizia-bomba: Pitt e la Jolie si separano causa “differenze inconciliabili”. Poi e’ la volta della separazione della Aniston dal marito. E i fan che non si sono mai rassegnati cominciano a sospirare… ma nel mondo reale la vita non è sempre un film. Rimangono i sogni.

La vita sentimentale di entrambi i divi di Hollywood non è affatto idilliaca. Jennifer Aniston ha recentemente interrotto la relazione con Justin Theroux, Brad Pitt sta affrontando invece un lungo e controverso divorzio con la bellissima Angelina Jolie. Avvistati in villa, i social e alcuni settimanali di gossip, hanno riportato una notizia che subito ha fatto il giro del web. C’è un ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e Brad Pitt? A quanto pare non sono altro che semplici illazioni, i due non sono tornati insieme né tantomeno stanno riconsiderando la loro relazione. In merito al pettegolezzo è scesa in campo la stessa Jennifer Aniston che, in una breve dichiarazione rilasciata alla rivista People, ha affermato:”Per ora sono concentrata sul mio lavoro” rivela l’attrice, “gli uomini? non sono la mia priorità al momento” conclude. Poche parole per chiudere una questione spinosa ma che, in un certo qual modo, ha accesso la speranza nel cuore dei fan per un possibile riavvicinamento tra i due. Il giornale statunitense quindi ha escluso, in maniera categorica, un riavvicinamento tra la Aniston e Brad Pitt. Semplici speculazioni.

Attualmente Jennifer Aniston è lavoro su un nuovo film Netflix, infatti è stata avvistata mano nella mano con il comico Adam Sandler, mentre Brad Pitt è sul set di “Cera una volta il west” nuovo film di Tarantino. Si trova a dividere lo schermo con Leonardo diCaprio, Margot Robbie ed altre stelle del cinema.