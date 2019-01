Non è arrivata ancora nessuna conferma, eppure da qualche giorno nessuno scrive d’altro. Stiamo parlando della presunta love story tra gli attori Brad Pitt e Charlize Theron. Secondo i tabloid inglesi, infatti, i due starebbero insieme già da un mese. L’amore tra gli attori sarebbe sbocciato all’ombra di Hollywood grazie a Sean Penn, ex storico della cattiva di Biancaneve e il cacciatore durante le feste di Natale. Da allora Pitt e Theron non si sarebbero più persi di vista e avrebbero approfondito la loro conoscenza. Molto più che amici? Così sembra.

The Sun non avrebbe nessuna prova, né foto da mostrare, ma sarebbe pronto a giurarci: secondo quanto riportato dal quotidiano, Charlize avrebbe visitato la casa di Brad a Loz Feliz, a Los Angeles. Di fronte a tali affermazioni, tutte da confermare, i fan si sono mostrati entusiasti, tranne naturalmente quelli che da sempre fanno il tifo per un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e la prima moglie Jennifer Aniston, star di Friends.

Un amore quello tra Brad Pitt e Charlize Theron che ha acceso l’entusiasmo del pubblico non solo americano. Sarebbe una coppia da favola, in un momento delicato in cui davvero il cinema grandi amori non ne «sforna» più. Gli ingredienti perché funzioni poi ci sono tutti: Charlize Theron sarebbe antipaticissima all’ex di Brad Pitt, Angelina Jolie. Le due attrici, per chi non lo sapesse, si sono ritrovate spesso a competere spesso per gli stessi ruoli. Che questo livore abbia accresciuto l’interesse di Brad per la bella Charlize? Pitt e Theron hanno poi molto in comune; al di là della professione, sono tutti e due soli da tempo: lui dopo la fine del matrimonio nel 2016 con la seconda moglie non ha vissuto nessuna relazione importante, anche se voci insistenti lo volevano al fianco della scienziata Neri Oxman, mentre lei dopo Sean Penn, con cui ha chiuso la storia sempre nel 2016, si è dedicata ai due figli adottivi, ed è proprio questo un altro punto in comune con il divo di Troy e Vento di passioni, che di figli ne ha ben sei. Senza contare l’avvenenza, il fascino e la bellezza che caratterizzano ambedue, da sempre tra le star più amate di Hollywood. Tutto vero? O è l’ennesimo gossip privo di fondamento? Come dire: “se son rose fioriranno”, non ci resta che aspettare.