Borse Primavera/Estate 2017: la pochette Blumarine limited edition adatta al giorno e alla notte

Fra le borse irrinunciabili di stagione arriva, per la Primavera/Estate 2017, la deliziosa pochette limited edition Blumarine che ha la peculiarità di essere adatta al giorno e alla sera. La sua eleganza basica, sia nella forma rettangolare che nei materiali naturali, la rende un accessorio adatto ad ogni contesto.

Proposte sia in versione tinta unita che bicolor, giocano con intrecci e tonalità che variano dal naturale al crema, dal bordeaux al marrone, per soddisfare tutti i gusti. Con il manico rimovibile, possono essere portate sia a mano che a spalla. Ideali per stare fuori dalla mattina fino alla sera e perfette per ogni occasione; se durante il giorno potrete portarla comodamente a tracolla per la sera sarà sufficiente rimuovere la tracolla e sfoggiarla come un accessorio a mano.

Le linee pulite, i colori naturali e il rigore delle linee ne fanno una bag estremamente elegante che si fa notare per classe, a conferma che l’eleganza non corrisponde mai all’essere vistosi, quanto impeccabili.