Borse di studio Stati Uniti 2018: occasione da non perdere, ecco di cosa si tratta

Importante occasione per chi sogna di andare negli Stati Uniti. Disponibili borse di studio per assistenti universitari di lingua italiana. Il FulBright – FLTA Program, infatti, offre a giovani insegnanti di lingua inglese e a giovani specializzandi l’opportunità di migliorare la metodologia didattica e la conoscenza della lingua e della cultura italiana presso Università e College americani. Al termine del periodo di assistentato e tornati nel proprio Paese, i borsisti avranno la possibilità di proseguire la propria carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitense. È possibile mandare la propria candidatura entro il 31 agosto 2018.

Borse di studio Stati Uniti 2018: come funziona

Durante l’anno accademico 2019-20, i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana, o di istituire un proprio corso, fino a un massimo di 20 ore settimanali. Dovranno, inoltre, frequentare almeno 2 corsi universitari per ciascun semestre, uno dei quali obbligatoriamente in U.S. Studies. Il periodo di assistentato ha una durata pari a 9 mesi. Ciascuna delle 4 borse di studio in palio ha le seguenti caratteristiche:

Maintenance allowance di $ 5.400 corrisposto dalla Commissione Fulbright quale contributo per le spese di soggiorno;

Stipendio mensile di $500-600 per mese finanziati dallo U.S. Department of State/ECA;

Esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi universitari a semestre;

Vitto e alloggio finanziati dallo U.S. Department of State/ECA;

Travel allowance di Euro 1.100 corrisposto dalla Commissione Fulbright quale rimborso per il pagamento del biglietto aereo di andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti;

Assicurazione medica di base ASPE finanziata dal Governo statunitense;

Sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.

Borse di studio Stati Uniti, requisiti

Per poter inviare la propria domanda per una delle 4 borse di studio in palio, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: