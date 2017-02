Borse Armani Jeans: ecco la vera novità per la Primavera Estate 2017!

Ami i brand alla moda e ogni stagione devi avere assolutamente una borsa icona?

Il tuo guardaroba te lo chiede, ma quest’anno non sai deciderti?

Troppo belle, troppo colorate, da indossare a mano o a tracolla, quale acquistare?

Ti affanni sbirciando le vetrine dei migliori negozi in città o scorrendo decine di siti sul web per scoprire quale potrebbe essere la borsa ideale alla tua fisicità e al tuo modo di essere, ma sei indecisa?

Se ti rivedi in questa breve descrizione, ecco alcuni preziosi consigli per guidarti all’acquisto e aiutarti nella scelta!

Lasciati ingolosire dalle nuove borse Armani Jeans: comode, pratiche, lavabili, in ecopelle morbida e durevole, perfette per qualsiasi outfit.

La linea giovane Armani Jeans ha realizzato una collezione di borse per la nuova stagione Primavera Estate 2017 dallo stile inconfondibile ed estremamente friendly: modelli pratici, leggeri, in ecopelle, lavabili, dal look sporty chic, perfetti per essere indossate in qualsiasi occasione.

Le borse Armani Jeans Primavera Estate 2017 hanno uno stile unico, grintoso e sofisticato: ciascun prodotto è reso inconfondibile dall’iconico pendente AJ o dal nuovo mood con lettere metalliche termosaldate a comporre il logo Armani Jeans.

Difficile farne a meno!

Il sapiente gioco di materiali differenti permette contrasti piacevoli e innovativi, la predilezione per l’eco pelle e la vernice creano borse resistenti e modaiole al tempo stesso, frutto di un radicale lavoro di restyling.

Ma non solo: tutte le borse Armani Jeans sono foderate internamente e super organizzate con tasca “di cortesia” per riporre il proprio smartphone e tasca con zip ideale per il portafoglio.

Nella stagione Primavera Estate 2017 il focus è puntato sulla shopping bag! Comoda, organizzata, funzionale, con manici lunghi e fondo spazioso, si fa bella grazie a una palette catalizzante: l’effetto laminato, l’ecopelle trapuntata e preziose decorazioni la rende alleata ideale per completare outfit esclusivi e originali.

E se lo spazio non basta mai? Niente panico, alcune shopping bag Armani Jeans sono state pensate anche come contenitori ad hoc per riporre laptop e documenti, in modo che la borsa da giorno sia un inseparabile alleato della quotidianità di ogni donna!

Grande ritorno di una icona anni’80: lo zainetto!

La linea Armani Jeans propone modelli di zaini leggeri, con spallacci regolabili e maniglia, adatti a sostituire la propria borsa nel quotidiano, in tonalità pastello e fluo senza dimenticare le tinte più scure.

Pratico e facile da indossare con qualsiasi capospalla, lo zainetto ritorna prepotentemente alla ribalta!

Ma nella collezione PE2017 fanno da padrone anche le borse a tracolla: denotano versatilità senza rinunciare alla classicità della forma.

Realizzate con un look grintoso dalla maison cara a Re Giorgio, sono declinate in eco saffiano con tinte vivaci.

La patella cavalca l’onda del revival e rimane in vetta alle richieste delle clienti più attente alle tendenze. In versione midi, più capienti e portabili, spopoleranno anche nella Primavera/Estate.

I colori di punta della stagione sono il lime, il fuxia, il verde menta, il rosso senza dimenticare i rassicuranti blu, bianco e beige

Tutti i modelli hanno una palette colori che svaria dalle tinte energizzanti alle nuance più scure, incontrando così i gusti di tutte le fashion victims, dalla teen alla donna matura in cerca di borse perfette e versatili.

Ora le idee sono più chiare? Pronta per acquistare la tua nuova borsa Armani Jeans per la nuova stagione Primavera Estate 2017?