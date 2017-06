Borghi più belli d’Italia: Notte Romantica per celebrare l’arrivo dell’estate

L’estate entra nel vivo anche nei borghi più belli d’Italia. Dal nord al sud della nostra Penisola, infatti, sta per prendere il via la Notte Romantica, un’intera serata dedicata all’amore che si svolgerà all’interno delle scenografiche cornici dei borghi più belli dello Stivale.

“Lo scorso anno un milione di persone hanno festeggiato con noi e abbiamo contato 5/600mila pasti serviti e più di mille immagini taggate su Instagram” ha raccontato il presidente dell’Associazione Borghi Più belli d’Italia, Fiorello Primi, presentando la nuova edizione della Notte Romantica. L’appuntamento è per il 24 giugno, serata a ridosso del 21 giugno in cui si celebrerà il solstizio d’estate e quindi l’arrivo ufficiale della stagione estiva.

Ma quali sono gli appuntamenti da non perdere? La Notte Romantica, come anticipato, si svolgerà il 24 giugno e toccherà ben 200 dei borghi più belli d’Italia. Tra gli eventi più attesi segnaliamo quello a Lovere, in Lombardia: lì, il pubblico potrà ammirare lo spettacolo di Romeo e Giulietta. A Giove, in Umbria, si terrà invece il concerto di Dodi Battaglia. A mezzanotte, invece, in tutti i borghi vi sarà il tradizionale bacio della Notte Romantica e verranno lanciati in cielo i palloncini a forma di cuore a celebrazione dell’amore. Per info e programma completo, www.borghipiubelliditalia.it.