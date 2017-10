BookCity Milano 2017 programma, date e info: presentata la festa metropolitana diffusa e partecipata del libro e della lettura

Manca pochissimo alla nuova edizione di BookCity Milano, manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si svolge in più di 200 spazi della città metropolitana e che fin dalla prima edizione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, fondata da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri.

“BOOKCITY MILANO è senza dubbio una delle manifestazioni più apprezzate dalla nostra città, perché con i suoi appuntamenti diffusi sa renderla partecipe e protagonista di una passione forte e duratura come quella per i libri e la lettura. Capace di raccontare il passato così come di affrontare i temi dell’attualità, quest’anno, per la prima volta, BOOKCITY aprirà una sezione dal titolo ‘Pari Opportunità. Come cambia la vita delle donne’, grazie anche al supporto della Delegata Daria Colombo. E questo è un motivo in più di orgoglio per la nostra Amministrazione che, con questa manifestazione, non solo promuove l’educazione alla lettura ma coglie l’occasione per far riflettere i cittadini su argomenti che li riguardano quotidianamente” – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Sala a presentazione di BookCity Milano 2017 che, ricordiamo, si terrà dal 16 al 19 novembre 2017.

BookCity Milano 2017 avrà come centro il Castello Sforzesco ma i temi in programma verranno trattati anche nei luoghi della cultura che affiancheranno il celebre castello: in particolare, la kermesse toccherà musei, teatri, scuole, università, biblioteche, palazzi storici, librerie, associazioni, negozi ma anche spazi pubblici e privati. “Giunto alla sesta edizione BookCity si conferma l’evento diffuso dedicato ai lettori e alla lettura più importante della città. Quest’anno abbiamo deciso di iniziare dalle librerie: nodi centrali per la diffusione della cultura nel territorio” – ha spiegato Luca Formenton sottolineando che giovedì 16 novembre 2017 dalle 18.00 ci sarà una festa diffusa in decine di librerie; queste offriranno alla città il programma stampato di BookCity, assieme al racconto in anteprima di temi, incontri, idee, letture. Vi lasciamo quindi al programma completo della manifestazione.