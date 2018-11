Bologna, “I Conoscenti cocktail e cucina”

E’ “I Conoscenti cocktail e cucina”, un progetto che prende il nome dall’antico ed affascinante palazzo in cui si trova, Palazzo Conoscenti, edificio ubicato in pieno centro storico con una storia risalente agli inizi del 1300. Il locale è arredato con gusto ed eleganza. Un interior design dal sapore retrò: sedute, poltrone ed arredi originali degli anni ’50 che sono stati accuratamente restaurati e inseriti in un contesto di interior design contemporaneo.

Grande attenzione alla qualità dei prodotti, delle materie prime, al servizio e alla cura del cliente. Qui a I Conoscenti è possibile abbinare a ogni portata del menù dei cocktail miscelati sapientemente con creatività da attenti bartender.

La cucina è firmata dal giovane Salvatore Amato, determinato e talentuoso chef pugliese. A soli 28 anni, Salvatore vanta importanti collaborazioni con nomi del calibro di Angelo Sabatelli ed Enrico Bartolini. “I Conoscenti cocktail e cucina”, punto di riferimento per chi in città vuole vivere un’esperienza in cui unire cucina e miscelazione.