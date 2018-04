Bocuse d’Or 2018: in Italia la finale, appuntamento a Torino

Per la prima volta nella sua storia, l’evento itinerante del Bocuse d’Or Europa si svolgerà in Europa

del Sud. Dopo la Norvegia, la Svizzera, il Belgio, la Svezia e l’Ungheria, è l’Italia – e più precisamente il Piemonte – ad essere stata scelta dagli organizzatori del concorso per accogliere la finale europea del Bocuse d’Or 2018.

Una decisione che premia la volontà di uno dei Paesi del Sud Europa, forte di una tradizione gastronomica rinomata a livello internazionale, di dimostrare – al pari dei Paesi del Nord Europa, presenti fin dagli inizi del concorso – la sua capacità di essere uno degli attori chiave del Bocuse d’Or, “l’Everest” della Cucina. Il Piemonte dispone di numerosi atout perché questa competizione diventi la vetrina ideale del più grande concorso di cucina d’Europa: molti prodotti espressione di un territorio ricco (il tartufo bianco d’Alba, la nocciola del Piemonte, la carne di fassona di razza piemontese, 9 formaggi DOP…), chef stellati (8 ristoranti con 1 stella a Torino, il Piazza Duomo con 3 stelle ad Alba e dozzine di altri in tutta la regione) e un salone di attrezzature e prodotti d’eccezione organizzato da GL events. Sarà infatti Gourmet ExpoForum ad ospitare il concorso, al Lingotto Fiere.

L’11 e il 12 giugno 2018, alla presenza dello chef italiano Enrico Crippa, presidente di questa selezione, 20 giovani chef europei, vincitori delle rispettive selezioni nazionali, tenteranno di succedere a Tamas Szell (Ungheria) nell’aggiudicarsi il Trofeo Europeo e conquistarsi così il posto per la finale mondiale del 17° Bocuse d’Or in programma nel gennaio 2019 al Sirha di Lione.