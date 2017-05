Bmw Serie 8 Coupé Concept: ecco il lusso e l’eleganza del futuro

Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este è stata l’occasione per Bmw di presentare la Serie 8 Coupè Concept, una vera e propria vettura del futuro che coniuga perfettamente eleganza, lusso e potenzialità. Ecco allora tutte le caratteristiche della vettura che verrà lanciata nel 2018 nell’ambito della più grande offensiva di prodotto della storia dell’azienda.

“La progettazione della Concept 8 Series fornisce una nuova interpretazione dei simboli stilistici del marchio ma presenta anche un nuovo approccio all’uso delle forme che si riflette particolarmente nell’estetica dell’auto. Una manciata di linee nitide che segna superfici chiare con volumi dell’auto che sono fortemente scolpiti. L’insieme, di questi elementi – ha aggiunto van Hooydonk – sono una forte dichiarazione che si traduce in un modello ricco di carattere. Per me, questo è un pezzo di puro fascino automobilistico” ha detto Adrian van Hooydonk, vice presidente Bmw Group Design.

“Nell’offerta Bmw il numero 8 ha sempre rappresentato l’apice della prestazione sportiva e dell’esclusività e la prossima Serie 8 Coupé dimostrerà che dinamica ‘tagliente’ e lusso moderno possono andare di pari passo. Questo sarà il prossimo modello nell’espansione della nostra offerta di auto di lusso e farà crescere nel segmento il punto di riferimento per le coupé” ha spiegato invece Harald Krueger, CEO di Bmw AG. La Bmw Serie 8 Coupé Concept, presentata durante il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, punta quindi a diventare uno dei protagonisti del mercato luxury.