Bmw Serie 4 2017: eleganza e sportività per il restyling delle tre varianti

Sportività ed eleganza: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono Bmw Serie 4 2017, restyling della gamma “Made in Germany” che porta su strada la Serie 4 Coupè ma anche Serie 4 Cabrio e Serie 4 Gran Coupè. Posizionate tra la Serie 3 e la Serie 5, le nuove vetture – disponibili anche in Italia – sono già pronte a stupire per sportività ed eleganza.

La storia di Bmw Serie 4 ha inizio nel 2004 con il lancio di Serie 4 Coupè che, ben accolta dal pubblico, ha fatto sì che l’anno successivo venissero lanciate anche Serie 4 Cabrio e Serie 4 Gran Coupé. Da quel momento queste vetture sono diventate vere e proprie icone del marchio, facendo realizzare ben 400mila vendite in tutto il mondo sino al 2016. A tredici anni di distanza, quindi, la casa automobilistica tedesca torna con il restyling di Bmw Serie 4, rinnovamento che punta a dare seguito al concetto di successo attraverso un linguaggio formale ulteriormente affilato e un assetto rivisitato. Tra le novità è possibile trovare proiettori ridisegnati con tecnica a LED che sostituiscono le attuali luci allo xeno. Inoltre, tutti i modelli della gamma sono equipaggiati di serie con fari fendinebbia a LED. Le luci posteriori a LED ne accentuano invece l’immagine sportiva ma anche elegante.

Il restyling di Bmw Serie 4 passa anche dagli interni, in cui predominano esclusività e alta qualità grazie alla presenza di nuovi elementi

galvanizzati, applicazioni cromate e la consolle centrale in nero lucido. Impossibile non notare inoltre la doppia cucitura decorativa presente nella plancia portastrumenti. Bmw Serie 4 2017 è inoltre disponibile in tre nuovi colori per i sedili e tre nuove modanature interne. Gli esterni potranno invece essere personalizzati con le nuove vernici snapper rocks blau e sunset orange. Il prezzo della gamma Bmw Serie 4 spazia dai 42.450 euro sino ai 73.900 euro.