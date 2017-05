BMW R 1200 R Black Edition: edizione speciale in esclusiva per l’Italia

Grandi novità per gli amanti della roadster BMW R 1200 R: è stata infatti lanciata una versione “Black Edition”, edizione esclusiva realizzata da BMW Italia esclusivamente per il mercato italiano. Oltre alle tre livree già presenti nella gamma della due ruote più rappresentativa del marchio, ora sarà possibile – almeno in Italia – scegliere l’esclusiva “Black Edition”, corredata da un allestimento del tutto speciale.

Come si legge in una nota ufficiale di BMW, “La nuova BMW R 1200 R Black Edition si affianca alle altre tre livree presenti in gamma e si distingue per la colorazione Black Storm metallizzata con doppio filetto Alpinewhite che ricorda i classici modelli Roadster del passato, evidenziando la trasversalità di utilizzo della R 1200 R, una roadster unica sul mercato per la sua capacità di coniugare prestazioni entusiasmanti e tecnologia all’avanguardia con una vocazione all’utilizzo a 360° estremamente godibile”.

Oltre all’esclusivo colore Black Storm, la nuova BMW R 1200 R – esclusiva per il mercato italiano – porta con sé un allestimento speciale, una dotazione di serie in gradi di esaltare ancora di più le performance della roadster più rappresentativa del marchio. Tra le novità disponibili con la “Black Edition”, quindi, anche il Pacchetto Comfort, che comprende lo scarico cromato, le manopole riscaldate e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici RDC, le sospensioni adattive Dynamic ESA, il faro e gli indicatori di direzione a Led, il portapacchi, supporti e valigie laterali nella classica colorazione grigia. BMW R 1200 R è acquistabile ad un prezzo di 15.900 euro chiavi in mano.