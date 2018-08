BMW offerte lavoro 2018: assunzioni in arrivo, ecco le posizioni aperte (GUIDA COMPLETA)

BMW è una società per azioni tedesca, specializzata nella produzione e commercializzazione di auto, moto, componentistica e servizi, in particolare finanziari. Il Gruppo, la cui sigla sta per Bayerische Motoren Werke, traducibile come “fabbrica bavarese di motori”, nasce in Germania, a Monaco di Baviera, dove tutt’ora ha il proprio headquarter, nel 1916, come fabbrica per la costruzione di motori per aerei, ed è oggi un colosso del settore automobilistico e motociclistico, che conta oltre 110Mila collaboratori. BMW Group, che è quotato alla Borsa di Francoforte e alla Borsa Italiana, è presente nel nostro Paese dal 1965, dove opera attraverso 5 società, BMW Italia SpA, BMW Bank GmbH, Alphabet Italia SpA, BMW Roma srl e BMW Milano srl, e conta più di 900 dipendenti, impiegati tra le sedi di Milano, Roma e Volargne (Verona).

BMW offerte lavoro 2018: posizioni aperte

Le assunzioni BMW sono rivolte, generalmente, sia a candidati esperti in vari settori, a diversi livelli di carriera, che a giovani. Al momento, ad esempio, sono diverse le posizioni aperte in Italia, dove si selezionano diplomati e laureati da inserire sia con vari contratti di lavoro che in stage. Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo periodo:

STAGE SALES & PRODUCT MINI – San Donato Milanese

STAGE DEALER DEVELOPMENT & RETAIL STANDARD – San Donato Milanese

VENDITORE MOTO BMW – Roma

VENDITORE AUTO ENASARCO BMW – Roma

TIROCINIO BACK OFFICE BMW – Roma

INTERNSHIP COMMERCIAL PLANNING MBW – Roma

STAGE CUSTOMER CARE BMW – Roma

TIROCINIO AREA MARKETING BMW – Roma

BMW offerte lavoro 2018: ecco come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni BMW Italia e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi, dunque, visitando la pagina riservata alle ricerche in corso del Gruppo, BMW “Lavora con noi”, e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form online, o via mail, quando richiesto, agli indirizzi di posta elettronica indicati per rispondere agli annunci. Nella sezione BMW Lavoro del sito web internazionale dell’azienda, www.bmwgroup.com, sono disponibili le informazioni per lavorare presso le sedi estere del Gruppo e consultare l’elenco delle offerte di lavoro all’estero, prevalentemente in Germania e Cina.