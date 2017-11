Blumarine Stories: Bluvi grande protagonista del quinto capitolo [Video]

Pezzo iconico della maison, il Bluvi è il grande protagonista del quinto capitolo di Blumarine Stories. Il video – girato nella splendida location di Villa Borsani a Varedo dal regista Manon Gicquel – vede come interprete principale la bellissima modella Georgia Fowler.

“Blu come Blumarine e Vi come visone. Sottolineare spalle, incorniciare una scollatura, impreziosire un volto. Non una camicia, non un abito, non una maglia ma tutto questo insieme, con un pizzico di originalità nuova, anzi antica” ha detto Anna Molinari parlando di Bluvi, iconico cardigan del brand la cui principale caratteristica è la decorazione di pelliccia sullo scollo.

La collezione Autunno/Inverno 2017/18 riedita quindi questo oggetto del desiderio in chiave moderna e lo presenta nella tonalità del rosa con collo in visone motivo a onda oppure nella versione color ghiaccio con pelliccia di volpe stampa animalier e bottoni gioiello.