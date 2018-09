Blue Panorama airlines offerte di lavoro 2018: posizioni aperte per ‘volare’ con l’azienda italiana (INFO UTILI)

Blue Panorama Airlines S.p.A. è una compagnia aerea di linea e charter italiana privata fondata a Roma nel 1998 le cui basi principali sono Roma-Fiumicino , Milano-Malpensa e Tirana-Rinas. Con il marchio Blu-express opera inoltre voli low cost di medio e corto raggio. Dal dicembre 2017 è controllata dal Gruppo Uvet dell’imprenditore Luca Patanè. Dal 2005 la flotta Boeing 737 di Blue Panorama Airlines opera anche con il marchio low cost Blu Express con voli nazionali e internazionali. Entra in difficoltà nel 2012 e, dopo un periodo di concordato preventivo in continuità aziendale, è posta nel 2014 dal tribunale di Roma in amministrazione straordinaria con Giuseppe Leogrande nel ruolo di commissario. Dopo un paio di tentativi di vendita andati a vuoto, la compagnia aerea è acquisita alla fine del 2017 dal gruppo UVET.

Blue Panorama, annunciati nuovi inserimentinella compagnia aerea italiana. In particolare, protagonisti della campagna assunzioni sono assistenti di volo, Comandanti e Primi Ufficiali da assumere per i propri hub a Fiumicino e Malpensa. Come anticipato, Blue Panorama Airlines è alla ricerca di Comandanti, Primi ufficiali e assistenti di volo. Di seguito i dettagli essenziali per ciascuna posizione.

Primo Ufficiale e Comandante

Esperienza di volo su B767;

Almeno 2000 ore di volo per i Comandanti, 1000 per i Primi Ufficiali, 500 re i Copiloti.

Assistenti di Volo Certificati

Possesso di certificato idoneità medica 2° classe in corso di validità;

Possesso dell’Attestato di Formazione in materia di Sicurezza (AFS);

Ottima conoscenza della lingua Inglese;

2^ lingua titolo preferenziale;

Alt. Min. donne: min 1.65, max 180; uomini: min 1.70, max 185;

Peso proporzionale all’altezza;

Disponibilità ai trasferimenti;

Bella presenza;

Assenza di tatuaggi e piercing visibili;

Capacità natatorie;

Automuniti;

Appartenenti alla Comunità Europea (con conoscenza della lingua Italiana);

Se non appartenenti alla Comunità Europea, in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Per candidarsi basta inoltrare il proprio curriculum vitae sul sito ufficiale di Blue Panorama Airlines. L’indirizzo al quale inviare la propria candidatura è il seguente: personale@blue-panorama.com